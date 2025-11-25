Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen, iş hayatında sana adeta süper güç vadediyor. Bu güç, ruhunda var olan sakinliğin ve ilişkilere yön veren ikna kabiliyetinin birleşiminden doğuyor. İşte tam da bu sayede, içinden çıkılamaz gibi görünen konuları bile pratik bir bakışla çözüme kavuşturabiliyorsun. Daha da önemlisi ekibin senin bu sakin ve etkili liderliğinle daha düzenli bir hale geliyor.

Bu enerjiyi dozunda ve etkin kullanırsan, insanların sana olan güveni artacaktır. Böylece iş birliği ve ekip çalışmalarında yer alma olasılığın da artabilir. Bir yandan finansal anlamda da güçlenmeni sağlayan Jüpiter'e kulak ver. Yeni bir iş, ek bir gelir ya da kârlı bir proje için katılacağın iş görüşmeleri olumlu geçebilir. İç sesin 'burada bir fırsat var' diye fısıldıyorsa, onu takip etmeyi sakın unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Jüpiter üçgeni, kalbini yumuşatan, sevgi dolu bir dalga getiriyor hayatına. Sevdiğin kişiyle arandaki iletişimin daha kolay ve akıcı hale geliyor. Birlikte daha fazla zaman geçirmek isteyebilir, belki ona yemek yapabilir ve mutfakta keyifli anlar geçirebilirsiniz. Tabii eğer bekar isen, kendini güvende hissettireceğin bir yabancıya kapılabilirsin. Sıcak ve samimi bir etkileşim, güvenilirliği sorgulamayı unutturabilir sana, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…