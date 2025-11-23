Sevgili Boğa, bugün senin için finansal konuların öne çıktığı bir gün olacak. Kariyerinde bütçe planlaması ve uzun vadeli kaynaklarla ilgili konuları düşünmenin tam zamanı. Pazartesi sendromunu hızlıca atlatıp tüm sorumluluklarını toparlayarak haftaya emin adımlarla başlamaya odaklanmalısın. Şimdi Güneş ile Plüton altmışlığı sayesinde sağlam bir strateji yeteneği kazanacaksın. Bugün aldığın kararların karşılığını ise yıl bitmeden kâra geçireceksin.

Öte yandan bu dönemde, çalışma ortamında da insanlarla arandaki ilişkilerinde daha seçici ve kontrollü olman gerekebilir. Bazı kişilerin gerçek niyetleri bugün daha net görünür hale gelebilir. Bu sayede, iş ilişkilerini daha düzgün bir zemine oturtma fırsatı bulabilirsin. Neyse ki bu Pazartesinin düzeni seni rahatlatacak; iş yaşamında yeni bir sistem kurma arzusu da seni saracak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sana özel, yumuşak ama bir o kadar da sarsıcı bir yakınlık enerjisi söz konusu... Bu noktada partnerin, bir anda dudaklarından dökülen iltifat, bir plan ya da küçük bir jestle gününe renk katabilir. Tabii eğer bekarsan, yeni bir tanışmanın içindeki sıcaklık, karşı tarafın seni heyecanlandırması; yeni bir aşkı destekleyebilir. Bu arada bugün tüm ilişkilere bir tonda akacak. Bu enerjiyle, aşk hayatında yeni bir sayfa da açabilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…