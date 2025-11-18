Sevgili Boğa, bugün Merkür ve Uranüs'ün karşıt açısı, iş hayatında rahat ve güvende hissettiğin konfor alanından seni biraz da olsun itiyor. Ancak bu itiş, her ne kadar sınırlarını zorlasa da aslında kişisel ve profesyonel büyümene yardımcı oluyor. Belki de daha önce 'Hayır, bu kesinlikle benim tarzım değil' dediğin bir proje, belki de daha önce denemediğin bir yöntem veya belki de yeni bir sorumluluk aniden önüne çıkabilir.

Elbette seni biraz da yoracak olan bu değişim, aynı zamanda yeni yetenekler kazanmanı ve becerilerini ortaya çıkarmanı da sağlayabilir. Tabii eğer finans, strateji, raporlama veya analitik işlerle uğraşıyorsan, beklenmedik bir bilgi akışı seni avantajlı bir pozisyona taşıyabilir. Belki bir iş görüşmesi, belki bir toplantı ya da belki de yönetimle yapılacak kısa bir konuşma, önemli bir kapıyı açabilir. Bugün durağanlığın bozulmasıyla canlanmaya ve yeniliklere hazır ol.

Gelelim aşka! Sıkı dur bugün, Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu yumuşak üçgen, hayatına romantik bir sis tabakası ekliyor. Belki partnerinle samimi bir sohbete girişebilir, belki özlem gideren bir buluşma yaşayabilir ya da belki de kalbini hafifletecek bir mesaj alabilirsin. Aranızdaki süreç ne kadar gergin olursa olsun, buzlar erimek üzere! Tabii eğer bekar bir Boğa burcuysan, bugün birinin sana hayranlıkla bakışını fark edebilir veya duygusal bir etkileşim yaşayabilirsin. 'Acaba?' diye düşündüren bu durumlar karşısında hislerine güven. Çünkü bugün sezgilerin aşkı bulmak için harekete geçiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…