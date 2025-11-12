Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Merkür ile Mars'ın birleştiği bir kavuşum yaşanıyor. Bu durum ise genellikle dikkatli ve ölçülü ilerlediğin iş planlarında bir hızlanmaya neden oluyor. Sanki içinde bir motor çalışıyor ve seni hızla ileriye doğru itiyor. Yeni anlaşmalar, satış konuşmaları veya maddi fırsatlar konusunda hızlı düşünmen ve hareket etmen gerekebilir. Bu aşamada gözününe çarpan parlak fikirler arasından en değerli olanını seçmeye çalışırken sabırlı da ol.

Bugün aynı zamanda finansal konular da gündeminde öne çıkıyor. Ortaklaşa kazançlar ya da yatırımlar konusunda belki de biraz rekabetçi bir kişiyle karşılaşabilirsin. Gökyüzündeki birleşimden de güç alarak kendi çıkarlarını savunmaya da odaklanabilirsin. Tabii bunu zarif ve kibar bir şekilde yaparsan, sonuçta kazanan sen olacaksın.

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise bugün alışılmışın dışında bir hız göze çarpıyor. Normalde adım adım ilerleyen, ölçülü ve dikkatli olan kalbin, bugün sanki birine koşarak gitmek istiyor. Şimdi hislerini bastırmamanı fakat aynı zamanda aceleyle karar vermemeni öneririz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…