Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün geri gidişini deneyimliyoruz ve bu durum özellikle ilişkiler ve iş ortaklıkları alanında seni sınamaya hazırlanıyor. Kariyer hayatında bir anlaşmanın iptal olması ya da geçmişte anlaşmazlık yaşadığın bir kişiyle yeniden bir araya gelme durumu söz konusu olabilir. Ancak unutma, bu süreç aslında senin diplomasi yeteneklerini geliştirmek için bir fırsat.

Finansal konulara gelince, geçmişte ertelediğin bir yatırım ya da harcamayı yeniden değerlendirmen gerekebilir. Bu Merkür retrosu, 'değer' kavramını sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da yeniden tanımlamanı sağlayacak bir süreç olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, eski bir flörtün yeniden gündeme gelmesi olası. Ancak bu kez, kalbinin kırıldığı noktayı unutmadan ilerlemeni tavsiye ederiz. Tutkuların yüksek olabilir, ama sınırlarını koruyarak, bu retro sürecini bile bir aşk masalına dönüştürebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...