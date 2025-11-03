Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ve Uranüs karşıtlığı, kariyerinde dönüşümün zamanı geldiğini gösteriyor. Seni çalkantılı ama bir o kadar da heyecan verici bir döneme sürüklüyor. İş yerinde uzun zamandır üzerinde durduğun, seni rahatsız eden konuların bir bir patlak vermesi an meselesi.

Özellikle belirli bir proje üzerinde çalışıyorsan ya da ekip içerisinde alınan kararlar konusunda farklı düşüncelerin varsa, beklenmedik yön değişimleri seni yeni bir pozisyona taşıyabilir. Bu dönüşüm, ilk başta seni korkutsa da unutma ki, Uranüs her zaman yenilikle birlikte gelir ve bu yenilikler seni daha da güçlendirir. Tam da bu noktada finansal konularda da beklenmedik sürprizler seni bekliyor olabilir. Yeni bir kazanç kapısı aniden karşına çıkabilir. Tabii bu durum seni akılcı yatırımlara yönlendirmeli.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta sabrın sınanıyor. Partnerin senden beklenmedik bir tepki görebilir veya sen aniden geçmiş bir aşka geri dönme isteği hissedebilirsin. Eski bir kişiyle yeniden temas kurmak ruhunda karışıklık yaratabilir. Bu kez gerçekten ne istediğini anlamadan adım atma. Aşkta acele etme, her şey zamanla yerine oturur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…