Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Mars ile Satürn arasındaki üçgenin oluşturduğu pozitif enerji, sana dayanıklılık ve kontrol gücü veriyor. Özellikle maddi konularda daha temkinli ve ölçülü davranma eğilimindesin. Belki de bir süredir üzerinde kafa yorduğun bir yatırım ya da iş ortaklığı konusu, sonuca yaklaşabilir. Yani bugün, bu konular somut bir zemine oturabilir.

Zira Mars'tan güç alan zihnin sana, finansal stratejilerini yeniden gözden geçirme şansı sağlayabilir. Zihninin berrak olması ve kararlarının istikrarlı olması gerektiği bir güne başlıyoruz. Bugünün mottosu ise 'sabırla ilerleyen kazanır' olmalı. Tabii özellikle de maddi konular söz konusu ise!

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında Merkür ve Neptün arasındaki üçgen, duygusal şefkatini artırıyor. Haliyle, partnerinle paylaşımların daha ruhsal bir boyuta taşınıyor. Her hareketi içini ısıtıp şehveti alevlendirebilir... Öte yandan eğer bekar isen, sezgisel olarak çekildiğin biriyle duygusal bir bağ kurabilirsin. Ancak onu aşk için fazla idealize ediyor olabilir misin? Belki de gözünde büyütmüşsündür... Bu yüzden bugün, kalp gözün açık olsa da mantığını da yanında bulundurmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…