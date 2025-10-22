Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilik, hayatına etki ediyor. Güneş, bugün enerjisini Akrep burcuna yönlendiriyor ve bu da senin ilişkiler alanını ışığa kavuşturuyor. İş hayatında bir ortaklık ya da iş birliği fırsatı, seni beklenmedik bir yola yönlendirebilir. Ancak unutma ki özellikle güven ve sadakat üzerine kurulan bağlar, uzun vadeli başarıyı beraberinde getiriyor. İkna kabiliyetinin yüksek olduğu bu dönemde, karşındaki kişiyi tam anlamıyla çözmeden herhangi bir anlaşma imzalama.

Bugün sezgilerinin güçlü olduğunu hissedeceksin ve enerjin karizmatik bir hava yayacak. Bir konuşman, katıldığın bir toplantıdaki tavrın ya da sessizce gerçekleştirdiğin bir hamle, büyük etki yaratabilir. İnsanlar artık senin ciddiyetini daha iyi anlıyor, çünkü Akrep burcunun enerjisi, senden bir otorite havası yayıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise, ilişkilerin derinleşmeye başladığını göreceksin. Uzun süredir belirsizlik içinde olduğun bir durum, artık netleşmeye başlayabilir. Kalbini korurken duygularını bastırmamaya özen göster. Çünkü Akrep burcunun Güneşi, 'hissetmeden yaşamak' istemiyor. Hadi kalbini özgür bırak ve hisset... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…