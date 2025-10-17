Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron karşıtlığı seni etkisi altına alıyor. Bu durum ise iş hayatında bazı sorgulamaları beraberinde getiriyor. Kendini sanki çevrendekiler tarafından yeteri kadar takdir edilmiyormuş gibi hissedebilirsin. Yani artık hak ettiğin değeri sorgulayarak hem maddi hem de manevi anlamda gerekeni almak için harekete geçebilirsin.

Özellikle ekonomik konularda, belki de uzun zamandır üzerine gitmekten çekindiğin bir değişiklik gündeme gelebilir böylece. Belki de iş modelini tamamen değiştirmen ya da gelir kaynağını baştan aşağıya yenilemen gerekebilir. Bu durum ilk başta zorlu bir süreç gibi görünebilir ama sonunda elde edeceğin huzur, tüm zorluklara değecektir.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Sence de artık kalbinde duvarlar örmek yerine duygusal yakınlığa izin vermenin zamanı gelmedi mi? Zira, kendini korumak adına attığın bu duvarlar, seni yalnızlaştırıyor olabilir. Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, senin bu aralar içe kapanman onun duygusal yakınlık beklentisini de karşılamıyor olabilir. İşte bu durum da onu senden uzaklaştırabilir. Hadi aşka bir şans ver... Hayatındaki insana ya da bir yabancıya bir kez olsun seni fethetmesi için şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…