Sevgili Boğa, yeni bir haftanın ilk gününde iş hayatında biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Beklediğin bir ödeme ya da önemli bir proje planladığından daha yavaş ilerleyebilir. Bu durum, doğal olarak moralini bozabilir. Ama neyse ki çözüm yolları bulma konusunda oldukça yeteneklisin. Bu yeteneğini kullanarak, geciken işlerden bile kâr elde edebilirsin. Yeni sorumluluklar enerjini biraz tüketse de uzun vadede kazanacaklarına odaklanmalısın.

Kazanç demişken! Bugünün enerjisi maddi konularda ise küçük sürprizlerle dolu olabilir. Bu aralar harcamalarını planlarken ani kararlar vermemeye özen göster. Sabırlı ve stratejik davranarak, kazançlı çıkan taraf sen olabilirsin. İş projelerinde küçük aksaklıklar yaşansa da detaylara olan hakimiyetin ve yeteneklerin sayesinde bu durumların üstesinden gelebileceğini unutma.

Aşk hayatına geldiğimizde ise duygusal iniş çıkışlar yaşayabileceğin bir dönemdesin. Partnerinle aranda yanlış anlaşılmalar veya tartışmalar söz konusu olabilir. Tabii konu aşk olunca sakin kalıp dürüstçe konuşmak her zaman en iyi çözüm olacaktır. Öte yandan eğer bekarsan, eski bir tanıdık tekrar hayatına girebilir. Geçmişin rüzgarına kapılmaya hazırsın ama acele etmeden gözlemleyerek adım atmak faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…