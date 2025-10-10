Sevgili Boğa, bugün iş hayatında adeta bir tutarlılık sınavına tabii tutulabilirsin. Venüs ve Satürn'ün karşıt konumda oluşu, yapmak istediklerinle iş yerinden senden beklenenlerin çatıştığı bir enerjiye dönüşebilir. Bu durumda özellikle de yöneticilerinin senden daha fazla inisiyatif almanı bekleyebileceğini unutmamalısın. Ancak, bu süreçte kararlılıkla ve aynı zamanda diplomatik bir yaklaşımla ilerlemen gerektiğini hatırlatmak isteriz.

İş hayatında ihtiyacın olan dengeyi kurarsan, finansal konular da rahata kavuşabilirsin. Mesela geçmişte kalmış bir borç veya ödemeler sonunda kapanabilir. Üstüne üstlük elde edeceğin yeni gelirler ya da eline ulaşan toplu para sayesinde yapacağın küçük bir düzenleme nefes almanı da sağlayabilir. Geleceğini garanti altına almak için paranı iyi değerlendirmeye odaklanma zamanı.

Sıra geldi aşka... Söz konusu aşk olduğunda bugün, eski bir ilişkinin gündeme gelebilir. 'Tam bitti' dediğin anda, ondan gelen bir mesajla geçmişi hatırlatabilirsin. Ancak bu durumda kalbinin verdiği değil, aklının öğrettiği cevabı vermeyi seçmelisin. Unutma ki, her dönüş aynı hikayeyi tekrar etmemeli. Artık belki de geçmişe sünger çekmeli, geleceğe odaklanmalı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…