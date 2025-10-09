Sevgili Boğa, bugün kariyer hayatında biraz sabırlı olman gerekecek. Özellikle iş arkadaşlarının temposu senden düşük ise belki de içinden 'Acaba tüm işlerin altından ben mi kalkmak zorundayım?' diye düşünmeye başlayabilirsin. Ancak unutma ki bugün göstermiş olduğun bu özveri, ilerleyen günlerde büyük bir takdirle karşılanacak.

Ay'ın bugünkü konumu, planlarını yeniden düzenlemene yardımcı olacak bir enerji yaratıyor. Belki de bir dosyayı yeniden ele alman ve üzerinde biraz daha çalışman gerekebilir. Finansal konularda ise ufak tefek sürprizlerle karşılaşabilirsin. Bu arada yatırım planını revize etmen gerekebilir; belki de beklenmedik bir gelir artışıyla karşılaşabilirsin. Ayrıca gecikmiş bir ödemeyle ilgili bir haber seni şaşırtabilir. Çünkü hafta sonuna doğru maddi dengen yeniden kurulacak.

Gelelim aşka! Bugün duygusal bir karmaşa içerisine düşebilirsin. Partnerinin ilgisizliği ya da beklentilerini karşılayamaması seni kırabilir. Bu süreçte ilişkini dengelemen ve beklentilerini belirlemen gerekebilir... Tabii eğer bekarsan, eski bir flört bir anda yeniden hayatına girebilir. Ancak geçmişin cazibesine kapılmadan önce iyi düşünmen gerek. Ona dönmek istediğine emin misin, karar ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…