6 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü Merkür, gizemli ve tutkulu Akrep burcuna geçiyor. Bu geçiş, özellikle iş ilişkilerin, ortaklıkların ve sözleşmelerin üzerinde yoğunlaşmanı gerektirecek. Karşındaki kişilerin niyetlerini anlamakta bir Sherlock Holmes keskinliği kazanıyorsun. Ancak unutma, bazı kişiler seni test etme eğiliminde olabilir. Bu durumda sabırlı olmalı ve haklı olduğunu kanıtlamak için değil, stratejik bir oyuncu olmak için konuşmalısın.

Kariyerinde yeni bir döneme adım atabilirsin. Yeni bir iş teklifi kapını çalabilir; ancak bu teklifin arkasında belki de göründüğünden daha fazlası olabilir. Kendine özgü, sakin ve sabit duruşunu korurken, aynı zamanda kulaklarını da her türlü bilgiye açık tutmalısın. Unutma, kısa süreli bir anlaşmazlık bile ileride seni daha güçlü bir konuma taşıyabilir.

Aşk hayatında ise dışarıdan bakıldığında her şey sakin görünse de, yüzeyin altında fırtınalar kopabilir... İşte bu noktada partnerinle duygusal bir yüzleşme anı yaşayabilirsin. Sahi ona ne söylemek istiyorsun? Bu arada eğer bekarsan, bir dostla aranda belki de hiç beklemediğin bir kıvılcım doğabilir. Kim bilir, belki de bu dostluk hiç de aklında yokken aşka dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…