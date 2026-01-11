onedio
12 Ocak - 18 Ocak Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında yeni ufuklara yelken açıyorsun. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, seni bir süredir zihninin köşesinde sakladığın bir eğitim fırsatı, uzmanlık programı veya belki de tamamen farklı bir iş modeline yönlendiriyor. Bu yeni bakış açıları, sektöründe diğerlerinden bir adım öne çıkmanı sağlıyor. Hafta ortasında eline geçecek bir bilgi ise ilerleyen dönemlerde sana oldukça büyük bir avantaj da sağlayabilir.

Bir yandan da Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyer hedeflerini daha somut ve uygulanabilir bir hale getirebilir. Bu Yeni Ay enerjisiyle, resmi bir başvuru yapabilir, bir sözleşme imzalayabilir veya uzun vadeli bir plan yapabilirsin. Yani iş hayatında rakiplerini ardında bırakabilir, yepyeni bir başarı yolculuğuna çıkabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta tüm gözler üzerinde olacak. Venüs'ün Kova burcuna geçişi, ilişkilerde alışılmışın dışına çıkmak için mükemmel bir fırsatı işaret ediyor. Farklı olan her şey, dikkatini çekiyor... İşte tam da bu noktada, eğer bekarsan sürpriz bir tanışma, belki de 'asla olmaz' dediğin biriyle aranda güçlü bir elektriklenme söz konusu oluyor. Ama eğer ilişkin varsa, monotonluğu bozan cesur bir adım atıyor ve ilişkinin çehresini tümden değiştiriyorsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
