Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında yeni ufuklara yelken açıyorsun. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, seni bir süredir zihninin köşesinde sakladığın bir eğitim fırsatı, uzmanlık programı veya belki de tamamen farklı bir iş modeline yönlendiriyor. Bu yeni bakış açıları, sektöründe diğerlerinden bir adım öne çıkmanı sağlıyor. Hafta ortasında eline geçecek bir bilgi ise ilerleyen dönemlerde sana oldukça büyük bir avantaj da sağlayabilir.

Bir yandan da Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyer hedeflerini daha somut ve uygulanabilir bir hale getirebilir. Bu Yeni Ay enerjisiyle, resmi bir başvuru yapabilir, bir sözleşme imzalayabilir veya uzun vadeli bir plan yapabilirsin. Yani iş hayatında rakiplerini ardında bırakabilir, yepyeni bir başarı yolculuğuna çıkabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta tüm gözler üzerinde olacak. Venüs'ün Kova burcuna geçişi, ilişkilerde alışılmışın dışına çıkmak için mükemmel bir fırsatı işaret ediyor. Farklı olan her şey, dikkatini çekiyor... İşte tam da bu noktada, eğer bekarsan sürpriz bir tanışma, belki de 'asla olmaz' dediğin biriyle aranda güçlü bir elektriklenme söz konusu oluyor. Ama eğer ilişkin varsa, monotonluğu bozan cesur bir adım atıyor ve ilişkinin çehresini tümden değiştiriyorsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…