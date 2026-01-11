Sevgili Boğa, bu hafta, kariyerinde yeni bir sayfa açıyorsun. Gökyüzünde Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi, seni bir süredir aklının bir köşesinde sakladığın, belki de biraz da gizemli bir eğitim fırsatına, belki de uzmanlık programına veya tamamen farklı bir iş modeline itiyor. Bu yeni perspektifler, sektöründe diğerlerinden bir adım öne çıkmanı sağlıyor. Haftanın ortasında ise eline geçen bilgi, ilerleyen dönemlerde sana büyük bir avantaj sağlayabilir.

Öte yandan, Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyer hedeflerini daha somut ve uygulanabilir bir hale getirme potansiyeli taşıyor. Bu Yeni Ay'ın güçlü enerjisiyle, belki de resmi bir başvuru yapabilir, bir sözleşme imzalayabilir veya uzun vadeli bir plan yapabilirsin. İşte bu sayede, iş hayatında rakiplerini geride bırakabilir, yepyeni ve başarılarla dolu bir yolculuğa çıkabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…