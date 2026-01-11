onedio
article/comments-white
Boğa Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ocak - 18 Ocak haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik sağlık konularını gündemine taşıyacak gibi görünüyor. Venüs'ün Kova burcuna adım atması, sinir ve dolaşım sistemini hassaslaştırabilir. Bu durum, ani stres durumlarına karşı daha duyarlı hale gelmene ve bedeninde gerginliklerin artmasına neden olabilir.

Özellikle boyun ve omuz bölgen, bu hafta biraz daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Rahatlatıcı esneme hareketleri, bu bölgedeki gerginliği azaltmanın en etkili yolu olabilir. Belki bir yoga dersi, belki de evde kendi başına yapacağın hafif egzersizler, bu gerginliği hafifletmene yardımcı olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise zihnini boşaltabildiğin anların, bedeninin de hızla rahatlamasına yardımcı olduğunu göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

