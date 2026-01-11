Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik sağlık konularını gündemine taşıyacak gibi görünüyor. Venüs'ün Kova burcuna adım atması, sinir ve dolaşım sistemini hassaslaştırabilir. Bu durum, ani stres durumlarına karşı daha duyarlı hale gelmene ve bedeninde gerginliklerin artmasına neden olabilir.

Özellikle boyun ve omuz bölgen, bu hafta biraz daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Rahatlatıcı esneme hareketleri, bu bölgedeki gerginliği azaltmanın en etkili yolu olabilir. Belki bir yoga dersi, belki de evde kendi başına yapacağın hafif egzersizler, bu gerginliği hafifletmene yardımcı olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise zihnini boşaltabildiğin anların, bedeninin de hızla rahatlamasına yardımcı olduğunu göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…