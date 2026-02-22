Sevgili Boğa, bu hafta kariyer basamaklarında sessiz ama derinden bir yükselişe hazır ol! Görünüşte sakin bir hafta gibi görünse de aslında bu hafta senin için oldukça güçlü ve etkili bir ilerleme dönemi olacak. Özellikle haftanın ortasında, Güneş ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni uzun vadeli hedeflerine yönlendirecek bir pusula gibi hareket edecek. Bu, bir anda gökyüzüne fırlayan bir roket gibi ani bir atılım ya da sıçrama olmayacak, aksine 'işte benim yolum budur' diyerek içinde bir netleşme ve aydınlanma yaşamanı sağlayacak.

Ayrıca bu hafta, kariyerinde önemli adımlar atmanın ve geleceğini şekillendirecek stratejik kararlar almanın tam zamanı. Kendi yolunu çizmek, kendi hikayeni yazmak ve kendi başarını oluşturmak için mükemmel bir dönemdesin. Haftanın geri kalanında ise maddi konulara daha fazla odaklanabilirsin. Harcamalarını gözden geçirme, yatırımlarını yeniden değerlendirme ya da belki de bir ortaklık konusu gündemine gelebilir. Bu hafta, maddi planlarını yeniden düzenlemek ve finansal hedeflerini belirlemek için ideal bir zaman olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…