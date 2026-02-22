onedio
23 Şubat - 1 Mart Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın son günlerinde gökyüzündeki hareketlilikten söz etmeden geçmek olmaz. Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, enerjik ve hızlı hareket etmeye teşvik eden bir atmosfer yaratıyor. Ancak bu durum, fiziksel koordinasyon konusunda ani dikkatsizliklere kapı aralayabilir. Bu nedenle, özellikle iş makineleriyle çalışırken, sıcak yüzeylerle temas ettiğinde ya da trafikteyken ekstra özen göstermeni tavsiye ederiz.

Ayrıca bu dönemde, bedenini zorlayabilecek ani kararlar yerine, daha planlı ve düşünceli hareket etmek bu dönemde daha güvenli olabilir. Belki de ihtiyacın olan tek şey, biraz yavaşlamak ve hayatın temposuna yetişmek için koşmayı bırakmaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

