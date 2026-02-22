Sevgili Boğa, bu haftanın son günlerinde gökyüzündeki hareketlilikten söz etmeden geçmek olmaz. Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, enerjik ve hızlı hareket etmeye teşvik eden bir atmosfer yaratıyor. Ancak bu durum, fiziksel koordinasyon konusunda ani dikkatsizliklere kapı aralayabilir. Bu nedenle, özellikle iş makineleriyle çalışırken, sıcak yüzeylerle temas ettiğinde ya da trafikteyken ekstra özen göstermeni tavsiye ederiz.

Ayrıca bu dönemde, bedenini zorlayabilecek ani kararlar yerine, daha planlı ve düşünceli hareket etmek bu dönemde daha güvenli olabilir. Belki de ihtiyacın olan tek şey, biraz yavaşlamak ve hayatın temposuna yetişmek için koşmayı bırakmaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…