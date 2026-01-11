onedio
Boğa Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında adeta bir yıldız gibi parlayacağını bilmek seni heyecanlandırıyor mu? Bu hafta, Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerini yeni bir boyuta taşıma şansın olacak. Alışılmışın dışına çıkmak, belki de biraz da olsa rutinden sıyrılmak için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor.

Farklı olan her şey, senin dikkatini çekiyor... Bu hafta, belki de hiç ummadığın bir anda, hiç beklenmedik biriyle tanışabilirsin. Çünkü bu hafta, bekarsan, 'asla olmaz' dediğin biriyle aranda güçlü bir elektriklenme olabilir. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir, kim bilir? Tabii bir ilişkin varsa, bu hafta monotonluğu bozan cesur bir adım atmaya hazır olmalısın. İlişkinin çehresini tümden değiştirecek, belki de ilişkini daha da güçlendirecek bir adım bu. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

