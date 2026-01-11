Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında adeta bir yıldız gibi parlayacağını bilmek seni heyecanlandırıyor mu? Bu hafta, Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerini yeni bir boyuta taşıma şansın olacak. Alışılmışın dışına çıkmak, belki de biraz da olsa rutinden sıyrılmak için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor.

Farklı olan her şey, senin dikkatini çekiyor... Bu hafta, belki de hiç ummadığın bir anda, hiç beklenmedik biriyle tanışabilirsin. Çünkü bu hafta, bekarsan, 'asla olmaz' dediğin biriyle aranda güçlü bir elektriklenme olabilir. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir, kim bilir? Tabii bir ilişkin varsa, bu hafta monotonluğu bozan cesur bir adım atmaya hazır olmalısın. İlişkinin çehresini tümden değiştirecek, belki de ilişkini daha da güçlendirecek bir adım bu. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…