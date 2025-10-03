4 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Yönetici gezegenin olan Venüs, Güney Ay Düğümü ile birleşerek iş hayatında son derece etkileyici bir enerji ortaya çıkarıyor. Belki de bir zamanlar gözden çıkardığın bir proje, iş modeli veya çalışma şekli tekrar hayatına girebilir. Ancak bu sefer, geçmiş deneyimlerini kullanarak, belki de daha önce hiç düşünmediğin yeni bir yol açabilirsin.

Pallas'ın ileri hareketiyle iş planlarında da daha önce görmediğin bir netlik söz konusu olabilir. Belki de uzun süredir göz ardı ettiğin, üzerinde durmadığın detaylar artık çözüme kavuşabilir. Finansal konularda mantıklı ve soğukkanlı olman, geleceğini sağlamlaştıracak doğru kararları vermeni sağlayacaktır.

Aşk hayatında ise Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün birleşimi, geçmişten birini tekrar gündemine getirebilir. Bu kişi hâlâ sana karşı bir şeyler hissettiriyor olabilir. Ancak artık ilişkini kiminle yürümen ve kiminle vedalaşman gerektiğini net bir şekilde hissedeceksin. Bu durum, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Bakalım kalbin yeni bir sıcaklıkla mı, yoksa geçmişin tanıdık heyecanı ile mi dolacak? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…