4 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça kritik ve önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Yönetici gezegenin, aşk ve güzelliğin sembolü Venüs, kadersel Güney Ay Düğümü ile birleşiyor. Bu durum, geçmişinden bir yüzün tekrar hayatının merkezine oturmasına sebep olabilir. Bu kişi, belki de hâlâ kalbinde bir yerleri titreten, seni heyecanlandıran biri olabilir.

Ancak bugün, ilişkilerinde kiminle ilerlemen ve kiminle yollarını ayırman gerektiği konusunda daha net bir bakış açısına sahip olacaksın. Bu durum, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Kim bilir, belki de kalbin yeni bir aşka yer açacak ve sıcak bir duygusal bağ kuracaksın. Ya da belki de geçmişin o tanıdık heyecanını yeniden yaşayacaksın. İşte, karar verme vakti! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…