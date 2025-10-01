2 Ekim Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Venüs ve Plüton arasında tansiyon biraz yükseliyor gibi görünüyor. Bu ikili arasındaki gergin enerji, senin de iç dünyanda bazı dalgalanmalara yol açabilir. Bu dalgalanmalar, özellikle aşk ve ilişkiler konusunda seni biraz daha kıskanç ve sahiplenici bir hale getirebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün güven konuları üzerine yoğunlaşabilirsin. Partnerine karşı hislerin ve düşüncelerin, bu konuda biraz daha hassas olmana neden olabilir. İlişkini sorgulayabilir, belki de daha önce hiç dikkat etmediğin detayları gözlemleyebilirsin.

Eğer bekar isen, bugün seni etkileyen ve sana meydan okuyan biriyle yolların kesişebilir. Bu kişiyle aranda elektriklenme olabilir ve bu, kalbini hızlıca çarptıracak, güçlü bir çekim olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…