1 Ekim Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için adeta bir enerji patlaması yaşanacak. Çünkü gökyüzü senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir günün kapılarını aralıyor. Aşk hayatında büyük bir sıçrama yaşayacağın bir gün bu. Juno'nun Yay burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında derinleşme zamanı geldi çattı. Bu, partnerinle aranda daha samimi, içten ve güvene dayalı bir bağ kurma fırsatını yakalayacağın anlamına geliyor.

Tabii eğer bekarsan, bugün duygusal yoğunluğu yüksek, tutkulu bir ilişkiye adım atman oldukça olası. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Zira, gökyüzü senin için en güzel renklerle, en tatlı melodilerle aşkı çiziyor. Ama her şeyden önemlisi, kalbini açmayı unutma. Mantığını bir kenara bırakıp kalbinle hareket etmenin zamanı geldi. Bırak, kalbin seni nereye götürmek istiyorsa oraya gitsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…