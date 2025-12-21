Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında birçok yeni kapı açılıyor ve vizyonunu genişleten bir dizi gelişme seni bekliyor. Özellikle de Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, eğitimden yurt dışı bağlantılarına, hukuki işlerden medya sektörüne kadar birçok alanda somut fırsatlar sunuyor. Belki de uzun zamandır kafanın bir köşesinde yer alan bir projeyi hayata geçirmek üzere adımı atmanın zaman gelmiştir!

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açı, iş hayatında belki de daha önce fark etmediğin bir eksikliği gözler önüne seriyor. Ancak bu eksiklik, doğru bir yaklaşımla avantaja dönüşebilir. Geçmişte seni zorlayan bir konu, bu kez güçlü ve etkili bir iletişimle çözülebilir. Özellikle toplantılar ve yazışmalar, bu hafta senin için şifa verici bir etki yaratabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha olgun ve güven veren bağlar ön plana çıkıyor. Haliyle, partnerinle arandaki iletişim derinleşiyor. Şimdi birlikte daha anlamlı ve dolu dolu anılar biriktirebilirsiniz. Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta uzaklardan ya da farklı bir kültürden gelen biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek. Belki de aşk, hiç beklemediğin bir yerden ve zamandan karşına çıkacak. Peki, sen aşkı kucaklayacak mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…