22 Aralık - 28 Aralık Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında birçok yeni kapı açılıyor ve vizyonunu genişleten bir dizi gelişme seni bekliyor. Özellikle de Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, eğitimden yurt dışı bağlantılarına, hukuki işlerden medya sektörüne kadar birçok alanda somut fırsatlar sunuyor. Belki de uzun zamandır kafanın bir köşesinde yer alan bir projeyi hayata geçirmek üzere adımı atmanın zaman gelmiştir! 

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açı, iş hayatında belki de daha önce fark etmediğin bir eksikliği gözler önüne seriyor. Ancak bu eksiklik, doğru bir yaklaşımla avantaja dönüşebilir. Geçmişte seni zorlayan bir konu, bu kez güçlü ve etkili bir iletişimle çözülebilir. Özellikle toplantılar ve yazışmalar, bu hafta senin için şifa verici bir etki yaratabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha olgun ve güven veren bağlar ön plana çıkıyor. Haliyle, partnerinle arandaki iletişim derinleşiyor. Şimdi birlikte daha anlamlı ve dolu dolu anılar biriktirebilirsiniz. Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta uzaklardan ya da farklı bir kültürden gelen biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek. Belki de aşk, hiç beklemediğin bir yerden ve zamandan karşına çıkacak. Peki, sen aşkı kucaklayacak mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

