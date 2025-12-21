Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz karmaşık enerjiler söz konusu olabilir. Venüs ve Neptün arasındaki kare açı, beden algını biraz bulanıklaştırabilir, kendini bir anda yorgunluktan ayakta duramazken bulabilirsin. Ya da tam tersi, her zamankinden daha enerjik hissedebilirsin. Ancak bu enerjiyi kontrol etmek ve doğru yönlendirmek senin elinde.

Bu hafta, duygusal dalgalanmalarını bir kenara bırakıp bedenine kulak vermen gerekecek. Kendini nasıl hissettiğini, neye ihtiyacın olduğunu bedenin sana söyleyecek. Özellikle beslenme konusunda aşırılıklardan kaçınman önemli olacak. Belki bir anda tatlı krizine girebilir veya tuzlu bir şeyler atıştırmak isteyebilirsin. Ancak unutma ki, bu hafta ölçüyü duyguların değil, bedenin belirleyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…