Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Aralık - 28 Aralık Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Aralık - 28 Aralık haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz karmaşık enerjiler söz konusu olabilir. Venüs ve Neptün arasındaki kare açı, beden algını biraz bulanıklaştırabilir, kendini bir anda yorgunluktan ayakta duramazken bulabilirsin. Ya da tam tersi, her zamankinden daha enerjik hissedebilirsin. Ancak bu enerjiyi kontrol etmek ve doğru yönlendirmek senin elinde.

Bu hafta, duygusal dalgalanmalarını bir kenara bırakıp bedenine kulak vermen gerekecek. Kendini nasıl hissettiğini, neye ihtiyacın olduğunu bedenin sana söyleyecek. Özellikle beslenme konusunda aşırılıklardan kaçınman önemli olacak. Belki bir anda tatlı krizine girebilir veya tuzlu bir şeyler atıştırmak isteyebilirsin. Ancak unutma ki, bu hafta ölçüyü duyguların değil, bedenin belirleyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

