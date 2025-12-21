onedio
Boğa Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş dünyasında göz alıcı bir dizi fırsat kapını çalıyor. Vizyonunu genişletecek ve seni bir adım öteye taşıyacak bu gelişmeler, heyecanını da tavan yaptırıyor. Tam da bu noktada Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, işteki enerjini yükseltirken, eğitimden yurt dışı bağlantılarına, hukuki meselelerden medya sektörüne kadar geniş bir yelpazede somut fırsatlar sunuyor. Belki de uzun zamandır zihninin bir köşesinde duran ve gerçekleştirmek için doğru zamanı beklediğin projeyi hayata geçirmenin zamanı gelmiştir!

Haftanın sonlarına doğru ise Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açı seni etkisi altına alıyor. İş hayatında daha önce farkında bile olmadığın bir eksikliği fark etmeni sağlayan bu enerji, doğru bir yaklaşım ve strateji geliştirmeni de sağlıyor. Şimdi geçmişte sırada, seni zorlayan ve çözüm bulamadığın konulara odaklanmak var. Zira bu kez güçlü ve etkili bir iletişimle her şeyi çözebilirsin. Bu yüzden özellikle toplantılar ve yazışmalar, bu hafta senin için şifa verici bir etki yaratabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
