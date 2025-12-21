Sevgili Boğa, bu hafta iş dünyasında göz alıcı bir dizi fırsat kapını çalıyor. Vizyonunu genişletecek ve seni bir adım öteye taşıyacak bu gelişmeler, heyecanını da tavan yaptırıyor. Tam da bu noktada Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, işteki enerjini yükseltirken, eğitimden yurt dışı bağlantılarına, hukuki meselelerden medya sektörüne kadar geniş bir yelpazede somut fırsatlar sunuyor. Belki de uzun zamandır zihninin bir köşesinde duran ve gerçekleştirmek için doğru zamanı beklediğin projeyi hayata geçirmenin zamanı gelmiştir!

Haftanın sonlarına doğru ise Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açı seni etkisi altına alıyor. İş hayatında daha önce farkında bile olmadığın bir eksikliği fark etmeni sağlayan bu enerji, doğru bir yaklaşım ve strateji geliştirmeni de sağlıyor. Şimdi geçmişte sırada, seni zorlayan ve çözüm bulamadığın konulara odaklanmak var. Zira bu kez güçlü ve etkili bir iletişimle her şeyi çözebilirsin. Bu yüzden özellikle toplantılar ve yazışmalar, bu hafta senin için şifa verici bir etki yaratabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…