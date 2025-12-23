onedio
article/comments
En Yakın Arkadaşınla Bu Tuhaf Yemek Kombinlerinden Hangisi Olurdunuz?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.12.2025 - 21:01

En yakın arkadaşınla aranızdaki uyumu tarif etmek bazen zordur. Biriniz ateşseniz diğeriniz barut, biriniz tatlıysanız diğeriniz acı olabilirsiniz. Ama bir araya geldiğinizde ortaya çıkan o enerji kimselerde yok! Bakalım sizin bu eşsiz dostluğunuz yemek dünyasının hangi beklenmedik ama leziz kombinasyonuna benziyor?

1. Dışarıdan bakıldığında insanlar sizin için genelde ne söylüyor?

2. Biriniz mod olarak çok düştü, moraller sıfır. Diğeri durumu nasıl kurtarır?

3. Bu ananaslı pizzaya bakınca ikinizin ortak tepkisi ne olurdu?

4. Hafta sonu buluşacaksınız ama plan yok. Süreç nasıl ilerler?

5. Sence ikiniz önceki hayatınızda da arkadaş mıydınız?

6. Hiç konuşmadan, sadece bakışlarınızla karşı masadaki kişi hakkında dedikodu yapabilir misiniz?

7. Birlikteyken en çok neye para harcıyorsunuz diye sorsak?

8. Son soru: Sizi bir film türü ile anlatsak bu hangi türde bir film olurdu?

Patates kızartması ve milkshake gibisiniz!

Siz ikiniz resmen kurallara aykırısınız! Biri aşırı sıcakkanlı, tez canlı ve tuzlu , diğeri ise serinkanlı, tatlı ve sakin aslında. Dışarıdan bakanlar 'Bu ikisi nasıl anlaşıyor?' diye şaşırıp kalıyor ama siz birbirinizin eksiklerini o kadar iyi tamamlıyorsunuz ki biriniz olmadan diğerinin tadı tuzu kalmıyor. Biri hararet yapınca diğeri serinletiyor. Dengenin kitabını yazmışsınız!

Pizza ve ananas gibisiniz!

Siz tam anlamıyla 'Kıskananlar çatlasın' ikilisisiniz! Toplumun %90'ı sizin dostluğunuzu, olaylara bakışınızı ve eğlence anlayışınızı garipsiyor olabilir. 'Pizzada ananas mı olur?' diyenler gibi 'Bunlar yine ne yapıyor?' diyorlar. Ama umurunuzda mı? Asla! Siz kendi kurallarınızla, kendi dünyanızda yaşayan ve başkalarının ne dediğini zerre takmayan o marjinal ve ikonik ikilisiniz.

Patates cipsi ve çikolata gibisiniz!

Siz tam bir duygu karmaşasısınız! Bir an gülüp eğlenirken bir an sonra hayatın gerçeklerine gömülüp ciddileşebiliyorsunuz. Sizin dostluğunuz en çok kriz anlarında parlıyor. Biri depresyona girdiğinde, aşk acısı çektiğinde ya da sadece PMS döneminde diğeri hemen bitiyor. Hem tatlıyı hem tuzluyu aynı anda yaşatıyorsunuz. Sizin yanınızda sıkılmak imkansız, çünkü ne zaman ne yapacağınız belli değil!

Turşu ve bal gibisiniz!

Sizinki normal bir arkadaşlık değil, sizinki bir sosyal deney gibi bir şey! Yan yana geldiğinizde ortaya çıkan enerji o kadar yüksek ve tuhaf ki insanlar sizi izlerken hayret ediyor. 'Turşuyla bal yenir mi?' demeyin, siz imkansızı denemeyi, risk almayı ve sınırları zorlamayı seviyorsunuz. Sizin lügatınızda sıradan diye bir kelime yok. Kaostan besleniyor, en saçma fikirleri bile dünyanın en mantıklı planıymış gibi uyguluyorsunuz.

