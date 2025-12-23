En Yakın Arkadaşınla Bu Tuhaf Yemek Kombinlerinden Hangisi Olurdunuz?
En yakın arkadaşınla aranızdaki uyumu tarif etmek bazen zordur. Biriniz ateşseniz diğeriniz barut, biriniz tatlıysanız diğeriniz acı olabilirsiniz. Ama bir araya geldiğinizde ortaya çıkan o enerji kimselerde yok! Bakalım sizin bu eşsiz dostluğunuz yemek dünyasının hangi beklenmedik ama leziz kombinasyonuna benziyor?
1. Dışarıdan bakıldığında insanlar sizin için genelde ne söylüyor?
2. Biriniz mod olarak çok düştü, moraller sıfır. Diğeri durumu nasıl kurtarır?
3. Bu ananaslı pizzaya bakınca ikinizin ortak tepkisi ne olurdu?
4. Hafta sonu buluşacaksınız ama plan yok. Süreç nasıl ilerler?
5. Sence ikiniz önceki hayatınızda da arkadaş mıydınız?
6. Hiç konuşmadan, sadece bakışlarınızla karşı masadaki kişi hakkında dedikodu yapabilir misiniz?
7. Birlikteyken en çok neye para harcıyorsunuz diye sorsak?
8. Son soru: Sizi bir film türü ile anlatsak bu hangi türde bir film olurdu?
Patates kızartması ve milkshake gibisiniz!
Pizza ve ananas gibisiniz!
Patates cipsi ve çikolata gibisiniz!
Turşu ve bal gibisiniz!
