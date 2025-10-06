7 Ekim Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Koç burcundaki Dolunay, iç dünyandaki gizli kalmış duygularına adeta fener tutuyor. Kariyer hayatında dışarıdan bakıldığında her şeyin sakin ve huzurlu göründüğünü biliyoruz. Ancak perde arkasında, belki de kimseye hissettirmeden, önemli ve belirleyici kararlar alıyorsun. Bu süreçte, belki de hiç beklemediğin bir anda, gizli bir rekabetin ya da arkadan dönen bir oyunun perdesi aralanabilir.

Zira Dolunay'ın enerjisi, ruhsal anlamda da bir 'bitirme ve özgürleşme' çağrısı yapıyor sana. Belki de farkında olmadan üzerine aldığın gereksiz yüklerden, başkalarının sorumluluklarından sıyrılmanı sağlıyor. Bu durum, hem ruhunda hem de bedeninde bir hafiflemeye yol açacak. Yeni bir iş düzenine geçiş yapabilirsin ya da içsel bir arınma sürecine girebilirsin.

Aşk hayatında ise, geçmişten gelen ve bir hayalet gibi beliren eski bir ilişki karşına çıkabilir. Ancak bu sefer, aynı hikayeye aynı tepkileri vermiyor, aynı hataları tekrarlamıyorsun... Hatta bu seferki amacın affetmek bile değil, anlamak ve en önemlisi anlaşılmak. Bu olgunluk, sana huzuru ve içsel sakinliği getirecek. Geçmişe dönmek yerine, arınmaya hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…