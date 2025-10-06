7 Ekim Salı Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Koç burcunda parlayan Dolunay, adeta iç dünyanın derinliklerine bir fener tutarak, belki de senin bile farkında olmadığın duygusal alt metinleri ortaya çıkarıyor. Kariyer sahnende, dışarıdan bakıldığında her şeyin sakin ve huzurlu göründüğünü biliyoruz. Ancak sahnenin perde arkasında, belki de kimseye hissettirmeden, önemli ve belirleyici kararlar alıyor olabilirsin. Bu bir terfi olabilir, belki bir iş değişikliği ya da belki de tamamen farklı bir sektöre adım atma kararı dahi olabilir.

Fakat Dolunay'ın enerjisi sadece bu kadarla sınırlı değil! Bu süreçte, belki de hiç beklemediğiniz bir anda, gizli bir rekabetin ya da arkadan dönen bir oyunun perdesi aralanabilir. Bu durum da iş hayatında yeni bir sayfa açmanı gerektirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…