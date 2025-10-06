7 Ekim Salı Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça etkileyici ve duygusal bir gün olacak gibi görünüyor. Koç burcundaki Dolunay, iç dünyandaki gizli kalmış duygularını aydınlatıyor ve ruhunun en derin köşelerine ışık tutuyor.

Aşk hayatında eski bir ilişki, bir hayalet gibi belirerek karşına çıkabilir. Ancak bu kez, geçmişteki hatalarını tekrarlama eğiliminde olmayacaksın. Aynı hikayeye aynı tepkileri göstermek yerine, durumu daha olgun bir bakış açısıyla değerlendireceksin. Bu seferki amacın, affetmekten ziyade anlamak ve daha da önemlisi, anlaşılmak olacak.

Bu yeni olgunluk duruşu ise sana huzuru ve içsel sakinliği getirecek. Şimdi geçmişe dönmek yerine, arınma sürecine girmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…