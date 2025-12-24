onedio
Sen Hangi Basmacıgil'sin?

24.12.2025 - 15:50

Dünyayı yöneten 7 aileyi duymuşsundur. Peki Sekizinci Aile'yi biliyor musun? 

Hazırsan öğrenelim!

Cinsiyetini öğrenerek başlayalım hadi!

Peki yaşın kaç?

Hadi biraz seni tanıyalım. En büyük ilgi alanın nedir?

Büyük ailelerde kriz bitmez. Peki sen kriz anlarında nasıl davranırsın?

Diyelim ki önemli bir işe başlayacaksın fakat karnın çok acıktı. Ne yersin?

Ailedeki rolün hangisi?

Son olarak şunu öğrenelim: Karakterinin en baskın özelliğini tek kelimeyle tanımlar mısın bize?

Erol Basmacıgil!

Sen gerçek bir lidersin. Her şeyi çekip çeviren, olayların gidişatına karar veren, etkilenen değil etkileyensin. Disiplinli bir karakterin var. Kararlı birisin. Bir karar verir ve uygularsın. Küçük detaylara takılmaz. Hedefine ulaşana kadar vazgeçmezsin.

Orhan Basmacıgil!

Sen ailenin vicdanısın. Küçük şeylerden mutlu olursun. Gösterişle pek işin yoktur, mütevazı bir hayatı tercih edersin. Üstelik çok dürüst bir insansın. Filtren yoktur senin. Doğru bildiğini her yerde söylersin.

Ömer Basmacıgil!

Sen ailenin enerjisisin. Her şeye vaktin vardır. Klasik arabaları ve Türk Sanat Müziği'ni çok seversin. Ailenin de her işine koşturursun. Zaman zaman öfke patlamaları yaşasan da aslında ailene ve sevdiklerine karşı çok koruyucusun.

Hasan Basmacıgil!

Sen ailenin hayırseverisin. Eğitime, bilgiye öne verirsin. Ortamlarda bilgi satmaya ise bayılırsın. Değişik hobilerin de vardır kesin. Neden yaptığın bilinmese bile sert sporlara da aşıksındır!

Leon Basmacıgil!

Sen ailenin teknoloji gurususun. İşin içinde dijital bir element varsa sen de devredesin demektir. Ailenin veri akışı tamamen senin üstünden sağlanır. Tabii bu veri güç demektir. Kimsenin fark etmediği kadar güçlüsündür aile içinde.

Melike Basmacıgil!

Sen ailenin beynisin. Ailede herkesin güvendiği, kendini ailesine ve ailesinin işine adamış birisin. Özel hayatın yok resmen. Azimli ve kararlı bir yapın var. Kafana koyduğun her şeyi başarırsın. Yüzleşmekten korkmazsın, her türlü zor durumu idare edebilecek kapasiten vardır.

Eren Basmacıgil!

Sen ailenin eğlencesisin. Partilemeyi, müziği, dansı çok seversin. Sen hayata eğlenmeye gelmişsin. Hayatı çok ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorsun. Pek haksız da sayılmazsın :)

Dilan!

Sen ailenin gizemlisisin. Aslında ailenin dışında gibi görünsen de aileye en yukarıdan bağlısın. Gizemli bir yapın var. İnsanların seni çözmesi çok zor. Seni hayata bağlayan şeylerden biri ise alışveriş yapmak. Alışveriş yaparken resmen kendini bulursun.

Asıl işi tekstil olan Basmacıgil Ailesi'nin dünyayı yöneten sekizinci aile ünvanına kavuşurken gücünü elinde tutmak için hem içeride hem de dışarıda girdiği büyük mücadeleleri anlatan orijinal dizi Sekizinci Aile şimdi Disney+'ta!

Şoför Akif!

Sen ailenin transfer işlerinden sorumlusun. Aslında aileye sonradan girmişsin. İçten ve samimi biri oluşun sayesinde seni de aralarına kabul etmişler. Kendine has bir tarzın var. Nerede olursan ol kendin olmaktan vazgeçmiyorsun. 

Murat Sırdaş!

Sen ailenin tam karşısındasın. Fakat bütün ilgin ve merağın bu ailenin üstünde. Kafaya takmışsın resmen. Detaycı ve araştırmacı kişiliğin sayesinde milyonların ilgisini kazanmışsın. Ve her şey ortaya çıkana kadar da vazgeçmeyeceksin belli ki. 

