Sen Hangi Basmacıgil'sin?
Dünyayı yöneten 7 aileyi duymuşsundur. Peki Sekizinci Aile'yi biliyor musun?
Hazırsan öğrenelim!
Cinsiyetini öğrenerek başlayalım hadi!
Peki yaşın kaç?
Hadi biraz seni tanıyalım. En büyük ilgi alanın nedir?
Büyük ailelerde kriz bitmez. Peki sen kriz anlarında nasıl davranırsın?
Diyelim ki önemli bir işe başlayacaksın fakat karnın çok acıktı. Ne yersin?
Ailedeki rolün hangisi?
Son olarak şunu öğrenelim: Karakterinin en baskın özelliğini tek kelimeyle tanımlar mısın bize?
Erol Basmacıgil!
Orhan Basmacıgil!
Ömer Basmacıgil!
Hasan Basmacıgil!
Leon Basmacıgil!
Melike Basmacıgil!
Eren Basmacıgil!
Dilan!
Şoför Akif!
Murat Sırdaş!
Sekizinci Aile Disney+'ta!
