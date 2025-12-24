onedio
Ben Leman Hakkındaki İddialardan MasterChef'te Önlük Alan İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Reyting Sonuçları Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2025 - 15:51

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

NOW'ın yeni sezon için en sevilen işlerinin başında Sahtekarlar yer alıyor.

NOW'ın iddialı dizisi Sahtekarlar'ın senaryo yazarı Sema Ergenekon, başka projelere yönelebilmek için dizi kadrosundan ayrılmıştı. Sahtekarlar dizisinin yeni senaristi merak edilirken Birsen Altuntaş, Sema Ergenekon'un yerine gelen ismi açıkladı.

Detaylar:

Ben Leman dizisi, düşük reyting oranları nedeniyle erken final yapan diziler arasında yerini aldı.

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşı gelmişti. Ben Leman oyuncuları, dizinin final yemeğinde bir araya geldi. Başrol oyuncularının kurtlarını döktüğü anlar viral oldu.

Detaylar:

Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler, dört kadının hikayesini ele almış ve gizemli senaryosuyla büyük ilgi görmüştü.

Büyük izlenme oranlarına ulaşan dizi hala en sevilen yapımlardan biri olarak görülüyor. Dizide Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Oya karakterini başka bir ünlü ismin canlandıracağı ortaya çıktı.

Detaylar:

Alp Kırşan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Alp Kırşan ve eşi Zeynep Dörtkarderşler, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın yer aldığı 'Atacanlar Mutfakta' programına konuk oldu. Alp Kırşan'ın oyuncu eşinin öpüşme sahnelerinde rol almasına tepkisi ise kısa sürede gündem oldu.

Detaylar:

23 Aralık'ta diziler yine hezimete uğradı, reyting zirvesini göremedi.

Salı günü laneti diziler üzerinde sürüyor. Salı akşamı yayınlanan 3 dizinin final yapmasının ardından kalan 3 dizinin reyting savaşı devam ediyor. Ancak, zirveyi zor gören diziler zaman zaman zirveden düşerek liderliği başka bir programa ya da maç yayınına kaptırıyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayınlandığı 23 Aralık Salı akşamı Kıskanmak ve Rüya Gibi dizileri bir kez daha zirveyi göremedi.

Detaylar:

Yeni yılın en iddialı dizilerinin başında NOW'ın "Doc" uyarlaması "Doktor Başka Hayatta" yer alıyor.

NOW'ın 'Doc' uyarlaması 'Doktor Başka Hayatta' dizisi için hazırlıklar devam ediyor. İbrahim Çelikkol ve Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun başrol olduğu yeni doktor dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Birsen Altuntaş, NOW'ın iddialı dizisinin yeni oyuncusunu açıkladı.

Detaylar:

TRT 1'de yayınlanan Lingo Türkiye programının Yılbaşı Özel programına katılacak isimler belli oldu.

Televizyon ekranlarında yeni yıl heyecanı başladı. 31 Aralık'ı evlerinde geçirecekler için birbirinden renkli programlarda birbirinden ünlü isimler yer alacak. Kimleri izleyeceğimiz birer birer belli olurken, TRT 1'de yayınlanacak Lingo Türkiye programının yılbaşı özel programına katılacak isimler belli oldu.

Detaylar:

Dün akşam saatlerinde Ankara’da düşen özel jetle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jetin Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek için havalandıktan sonra düştüğü öğrenilmişti. RTÜK, yayıncı kuruluşlar için uyarı yayınladı.

Detaylar:

Yeni yıla doğru reytinglerde tutunamayan yerli diziler için final kararı alınmaya devam ediyor.

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final kararıyla karşı karşıya kaldı. Dizinin seyircisi Ben Leman'ın final yapmaması için haftalardır pek çok etkinlik düzenlese de finale engel olamadı. Şimdi de Ben Leman'ın Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir sosyal medya çalışması yapılıyor. Ben Leman dizisinin Disney Plus'ta devam edeceği iddialarına ise ilk yanıt geldi.

Detaylar:

MasterChef Altın Kupa'da ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu.

MasterChef Altın Kupa'da finale sayılı günler kaldı. Altın önlükler sahibini bulmaya başladı. İlk önlüğü Sergen'in almasının ardından ikinci altın önlüğü kimin alacağı merak ediliyordu. İkinci önlüğü kazanan isim belli oldu.

Detaylar:

Yılbaşı yaklaşırken dizilerin yılbaşı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmaya başladı.

Televizyon kanalları, yeni yılın gelişinin ardından dizilere 1 haftalık tatil veriyor. Yıllardır bu işleyiş devam ederken Birsen Altuntaş, kanalların bu sene için kafa karışıklığı yaşadığını ve yılbaşı tatilinden vazgeçebileceklerini açıkladı.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz bölümlerinde beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan, beklenmedik bir sonla diziden ayrılmıştı. Şerif'in öldürdüğü Ballı karakterinin hikayesinin bitmesiyle Özge Arslan diziden ayrılırken Arslan'ın karakterinin kurtulacağı ve diziye geri döneceği iddia edilmişti. Özge Arslan, bu soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Detaylar:

