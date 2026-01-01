İstanbul’da Vatandaşlar Yeni Yılın İlk Gününde Gazze İçin Galata Köprüsü’nde Yürüyüş Yaptı

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama “dur” demek amacıyla İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Galata Köprüsü’nde “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Camii’nde sabah namazı öncesi bir araya geldi. Filistin’e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.