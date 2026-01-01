İstanbul’da Vatandaşlar Yeni Yılın İlk Gününde Gazze İçin Galata Köprüsü’nde Yürüyüş Yaptı
Gazze’de düzenlenen barış anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden İsrail, yeni yılın ilk gününde İstanbul’da Galata Köprüsü’nde toplanan vatandaşlar tarafından protesto edildi. “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe 400 sivil toplum kuruluşu destek verdi.
İstanbul’da yeni yılın ilk günü soykırımcı İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşet protesto edildi.
Yürüyüşten ilk görüntüler
