İstanbul’da Vatandaşlar Yeni Yılın İlk Gününde Gazze İçin Galata Köprüsü’nde Yürüyüş Yaptı

İstanbul'da Vatandaşlar Yeni Yılın İlk Gününde Gazze İçin Galata Köprüsü'nde Yürüyüş Yaptı

İsmail Kahraman

01.01.2026 - 09:17

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2026 - 09:17

Gazze’de düzenlenen barış anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden İsrail, yeni yılın ilk gününde İstanbul’da Galata Köprüsü’nde toplanan vatandaşlar tarafından protesto edildi. “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe 400 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

İstanbul’da yeni yılın ilk günü soykırımcı İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşet protesto edildi.

İstanbul’da yeni yılın ilk günü soykırımcı İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşet protesto edildi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama “dur” demek amacıyla İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Galata Köprüsü’nde “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Camii’nde sabah namazı öncesi bir araya geldi. Filistin’e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Yürüyüşten ilk görüntüler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
