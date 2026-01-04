Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında bir rüzgar gibi eseceksin. Merkür'ün Oğlak burcundaki seyri, zihnini berraklaştırıyor ve hedeflerini net bir şekilde gözlerinin önüne seriyor. Bu durum, işlerini daha disiplinli ve düzenli bir şekilde ele almana yardımcı olacak. Haftanın başında gerçekleşecek görüşmeler ise uzun vadeli projelerin için sağlam bir temel oluşturabilir. Bu hafta maddi konularda daha realist bir bakış açısıyla hareket etmek isteyeceksin.

Hafta ortasında ise omuzlarına yüklenen sorumluluklar artsa bile, kontrolün tamamen sende olduğunu hissedeceksin. Detaylara verdiğin önem, gözden kaçan bir noktayı fark etmene ve bu sayede avantaj elde etmene yardımcı olabilir. Planlı ve programlı hareket etmek, rakiplerinin her zaman bir adım önünde olmanı sağlayacak. Bu hafta 'az ama öz' ilerle, kazanacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mantık ve duygu dengesini kurma ihtiyacın artabilir. Duygularını ifade ederken daha ölçülü olabilirsin ama bu, sevgisiz olduğun anlamına gelmiyor. Eğer bekarsan, iş ortamından ya da resmi bir bağlantıdan doğan bir yakınlaşma gündeme gelebilir. Tabii eğer ilişkin varsa, gelecek planları konuşma zamanı geliyor. Kalpleriniz ve aklınız buluşacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…