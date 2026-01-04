onedio
5 Ocak - 11 Ocak Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında mantık ve duyguların dengesini sağlama ihtiyacı öne çıkacak. Duygusal anlamda biraz daha ölçülü olman gerekebilir, ancak bu durum sevgi dolu kalbinin kapılarını kapattığın anlamına gelmiyor, aksine daha dikkatli ve özenli bir sevgi ifadesi olabilir.

Eğer bekarsan, bu hafta iş yerinde ya da resmi bir bağlantıdan doğabilecek bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Belki de hiç beklenmedik bir anda, ofis koridorunda ya da bir iş toplantısında karşına çıkacak biriyle romantik bir bağlantı kurabilirsin.

Tabii bir ilişkin varsa, bu hafta gelecek planlarını konuşmak için ideal bir zaman olabilir. Belki de evlilik, çocuk sahibi olma ya da birlikte yeni bir yaşam alanı oluşturma gibi konular gündeme gelebilir. Bu konuşmalar sırasında hem kalplerinin hem de aklının aynı noktada buluştuğuna emin ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

