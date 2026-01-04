Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında mantık ve duyguların dengesini sağlama ihtiyacı öne çıkacak. Duygusal anlamda biraz daha ölçülü olman gerekebilir, ancak bu durum sevgi dolu kalbinin kapılarını kapattığın anlamına gelmiyor, aksine daha dikkatli ve özenli bir sevgi ifadesi olabilir.

Eğer bekarsan, bu hafta iş yerinde ya da resmi bir bağlantıdan doğabilecek bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Belki de hiç beklenmedik bir anda, ofis koridorunda ya da bir iş toplantısında karşına çıkacak biriyle romantik bir bağlantı kurabilirsin.

Tabii bir ilişkin varsa, bu hafta gelecek planlarını konuşmak için ideal bir zaman olabilir. Belki de evlilik, çocuk sahibi olma ya da birlikte yeni bir yaşam alanı oluşturma gibi konular gündeme gelebilir. Bu konuşmalar sırasında hem kalplerinin hem de aklının aynı noktada buluştuğuna emin ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…