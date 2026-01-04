Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça sakin ve huzurlu geçiyor. Zihinsel dinginliğin, bedeninde de hissediliyor ve bu senin enerjini yükseltiyor. Merkür'ün Oğlak burcundaki seyri, sağlık ve günlük rutinler konusunda daha bilinçli olmanı sağlıyor. Bu hafta beslenme düzenine daha fazla önem veriyor, sağlıklı yaşam biçimine yönelik adımlar atıyorsun.

Haftanın ortasında ise kendine yeni bir sağlık düzeni kurma arzusu içinde olabilirsin. Düzenli ve dengeli öğünler, hafif yürüyüşler ve bedenini yormayan, ancak enerjini yükselten alışkanlıklar senin için oldukça cazip hale geliyor. Bu yeni düzen, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Bu yeni düzen ise senin için oldukça keyifli ve enerjik bir hafta vadediyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…