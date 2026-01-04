Sevgili Boğa, bu hafta iş dünyasında bir kasırga gibi hissedeceksin. Merkür'ün Oğlak burcunda yaptığı yolculuk, zihnini netleştiriyor. Bu da hedeflerini daha belirgin bir şekilde görmeni ve işlerini daha disiplinli ve düzenli bir şekilde ele almanı sağlıyor. Haftanın ilk günlerinde yapacağın görüşmeler, uzun vadeli projelerin için sağlam bir temel oluşturabilir, bir nevi geleceğin için bir kılavuz niteliği taşıyabilir.

Haftanın ortasında ise omuzlarına yüklenen sorumlulukların ağırlığı artsa bile tüm kontrolün senin elinde olduğunu hissedeceksin. Detaylara gösterdiğin özen, belki de başkalarının gözünden kaçan bir noktayı fark etmeni sağlayacak ve bu, sana belki de beklenmedik bir avantaj kazandıracak. Planlı ve programlı hareket etmek, seni rakiplerinin her zaman bir adım önünde tutacak. Bu hafta 'az ama öz' ilerle, kazanacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…