2026 Kira Artış Oranı: Ocak Ayı Kira Zammı Ne Zaman Açıklanacak, Ne Kadar Olacak?

İçerisinde bulunduğumuz ayın enflasyon verilerini tahmin etmek için bir önceki ayın verilerine göz atabilirsiniz. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07, aylık ise %0,87 artış göstermişti.

Aralık ayında, Kasım ayına oranla;

- Bir önceki aya göre artış: %0,87

- Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış: %29,74

- Bir önceki yılın aynı ayına göre artış: %31,07

- On iki aylık ortalamalara göre artış: %35,91