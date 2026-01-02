onedio
2026 Kira Artış Oranı: Ocak Ayı Kira Zammı Ne Zaman Açıklanacak, Ne Kadar Olacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 13:16

Yeni yılla birlikte kira sözleşmesini yenileyecek pek çok kiracı ve ev sahibi var. Kira zam oranı ise TÜİK tarafından açıklanacak olan aylık enflasyona göre belirleniyor. Ocak ayı kira artış oranı da Aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Milyonlarca vatandaşımız '2026 kira zammı ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki Ocak ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılır?

2026 Ocak Kira Artış Oranı Belli Oldu mu?

Yeni yılda milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kira sözleşmesini yenileyecek. Kira sözleşmelerindeki artış oranı da bir önceki ayın enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Ocak ayında kira artış oranını belirleyecek olan veri de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıdır.

Ocak ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK, Aralık ayı enflasyon oranını 

5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin ardından 'Ocak ayı kira artış oranı 2026'da yüzde kaç olacak?' sorusu da cevaplanacak.

Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kira artış oranları, Borçlar Kanunu kapsamında TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 'on iki aylık ortalamalara göre değişim' oranına göre belirlenir. Ev sahipleri, bu oranın üzerinde bir zam talep edemez.

Aralık 2025'te Kira Artış Oranı

İçerisinde bulunduğumuz ayın enflasyon verilerini tahmin etmek için bir önceki ayın verilerine göz atabilirsiniz. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre; Tüketici fiyat endeksi  (TÜFE) yıllık %31,07, aylık ise %0,87 artış göstermişti.

Aralık ayında, Kasım ayına oranla;

- Bir önceki aya göre artış: %0,87

- Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış: %29,74

- Bir önceki yılın aynı ayına göre artış: %31,07

- On iki aylık ortalamalara göre artış: %35,91

Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kira artışı yapılırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranı dikkate alınır.

Örnek kira zammı hesaplama:

Yeni kira bedeli = Mevcut kira bedeli x (1 + TÜFE on iki aylık ortalama oranı / 100)

Örneğin; mevcut kiranız 10.000 TL ise ve TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE oranı %59,5 ise; yeni kira = 10.000 x (1 + 59,5 / 100) = 15.950 TL olur.

