Bu Düet Çok Konuşulur: Yapay Zeka, Müziğin Efsane İsimlerini Tek Bir Klipte Buluşturdu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
05.01.2026 - 10:12

Yapay zeka teknolojisi, müzik tarihinin farklı dönemlerine damga vurmuş efsanevi isimleri 'Somebody That I Used to Know' şarkısında bir araya getirerek çok konuşulan olan bir çalışmaya imza attı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu özel cover çalışması, artık aramızda olmayan sanatçıların seslerini günümüzün hitleriyle harmanlayarak dinleyicilere nostaljik ve bir o kadar da fütüristik bir deneyim sunuyor.

Müzik dünyası, teknolojinin sınırlarını zorlayan muazzam bir "all-stars" projesine tanıklık ediyor.

Gotye’nin 2011 yılında dünyayı kasıp kavuran 'Somebody That I Used to Know' şarkısı, yapay zeka yardımıyla hazırlanan yeni versiyonuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu projeyi benzersiz kılan ise, normal şartlarda bir araya gelmesi imkansız olan dev isimlerin aynı nakaratta buluşması.

Bu tür çalışmalar, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda müziğin geleceğine dair önemli soruları da beraberinde getiriyor. Yapay zeka sayesinde artık aramızda olmayan sanatçıların yeni eserler üretmesi, hayranları için hem büyüleyici hem de hüzünlü bir durum. Seslerin gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar kusursuz olması, dijital ölümsüzlük kavramını tartışmaya açarken bir yandan da bu efsanelerin mirasını genç nesillere aktarmanın en yaratıcı yolu olarak görülüyor.

Sonuç olarak, bu video bize teknolojinin sadece bir araç değil, aynı zamanda hayallerin ötesine geçen bir zaman makinesi olduğunu kanıtlıyor. Bu tür çalışmalar yakın gelecekte bu dijital birleşimleri canlı hologram konserlerinde izleme fikrini akıllara getiriyor.

Buyurun videoya 👇

Ömer Faruk Kino
