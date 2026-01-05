Bu Düet Çok Konuşulur: Yapay Zeka, Müziğin Efsane İsimlerini Tek Bir Klipte Buluşturdu!
Yapay zeka teknolojisi, müzik tarihinin farklı dönemlerine damga vurmuş efsanevi isimleri 'Somebody That I Used to Know' şarkısında bir araya getirerek çok konuşulan olan bir çalışmaya imza attı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu özel cover çalışması, artık aramızda olmayan sanatçıların seslerini günümüzün hitleriyle harmanlayarak dinleyicilere nostaljik ve bir o kadar da fütüristik bir deneyim sunuyor.
Müzik dünyası, teknolojinin sınırlarını zorlayan muazzam bir "all-stars" projesine tanıklık ediyor.
Buyurun videoya 👇
