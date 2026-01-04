onedio
Ahu Yağtu’nun Aşk Paylaşımına Cem Yılmaz Göndermeli Yorum Damga Vurdu

Ahu Yağtu'nun Aşk Paylaşımına Cem Yılmaz Göndermeli Yorum Damga Vurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.01.2026 - 11:09

Ahu Yağtu’nun geçtiğimiz kasım ayında kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni yıla genç sevgilisiyle giren Yağtu, sosyal medyada Cengiz’le ilk kez birlikte aşk paylaşımı yaptı. Paylaşıma Berna Laçin’in Cem Yılmaz göndermeli yorumu damga vurdu.

İşte detaylar 👇

Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti.

Aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayan çiftin, Kemal adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Aşklarıyla sık sık gündeme gelen ikilinin evliliği uzun soluklu olmadı ve yalnızca 20 ay süren birlikteliklerini 2013 yılında tek celsede sonlandırdılar. 

Ahu Yağtu, boşanmanın ardından uzun bir süre özel hayatını gizli tutmayı tercih  etti. Ta ki geçtiğimiz kasım ayına kadar…

Ünlü oyuncunun, kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İkili, bir mekan çıkışında el ele görüntülenerek ilişkilerini sessiz sedasız ilan etmişti. Ancak bu görüntülerin ardından çift uzun süre sosyal medyada birlikte hiçbir paylaşım yapmadı. Ta ki 2026’ya girilen yılbaşı gecesine kadar…

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, yeni yılı birlikte karşıladıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini resmen duyurdu.

Paylaşımların ardından ikilinin arasındaki yaş farkı yeniden gündeme geldi. 47 yaşındaki Ahu Yağtu’nun yeni aşkı Bora Cengiz ise 34 yaşında. Aralarında 13 yaş fark var.

Paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri ise Berna Laçin’in yorumu oldu. Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde söylediği '38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtır’ diyorlar; 38 ölmek üzere' sözleri sosyal medyada sert tepki almıştı. Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil de isim vermeden göndermeli bir paylaşım yapmıştı.

İşte tam bu atmosferde Ahu Yağtu’nun Bora Cengiz’le paylaşım yapması Berna Laçin'in dikkatini çekti.

Laçin, paylaşıma Cem Yılmaz göndermeli 'İyi cevap gelmiş' yorumunu bıraktı. Sosyal medyada o yorum olay oldu.

