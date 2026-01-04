Abonelere Özel Paylaştı: Hande Erçel 2026’ya Girerken Yaptığı Ritüelle Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ayrılığın ardından adı yapımcı Onur Güvenatam’la anılan Erçel, bu iddiaları net bir dille yalanlamamış,'Çok yeni, üzerine konuşulacak bir durum yok. Herkes biraz beklesin' açıklamasıyla yeni bir tanışma sürecinde olduğunu kabul etmişti.

2026’ya girerken yılbaşını ablası Gamze Erçel ve yakın arkadaşlarıyla geçiren oyuncu, bu özel geceden sadece abonelerine özel bir paylaşım yaptı.