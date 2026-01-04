onedio
Abonelere Özel Paylaştı: Hande Erçel 2026’ya Girerken Yaptığı Ritüelle Sosyal Medyayı Karıştırdı

Abonelere Özel Paylaştı: Hande Erçel 2026’ya Girerken Yaptığı Ritüelle Sosyal Medyayı Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.01.2026 - 09:49

Attığı her adımla gündem olmayı başaran Hande Erçel, 2026’ya da olaylı bir giriş yaptı. Güzel oyuncu yeni yılı kardeşi Gamze Erçel ve arkadaşlarıyla karşılarken, üzüm yeme ritüelini bu yıl da devam ettirdi. Masanın altına geçip 12 üzüm yediği anları sosyal medyada abonelerine özel paylaştı. Yorumlar da gecikmedi. 

İşte detaylar 👇

Tartışmalı oyunculuğu, reklam anlaşmaları ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren Hakan Sabancı ilişkisini geçtiğimiz yaz noktalamıştı.

Ayrılığın ardından adı yapımcı Onur Güvenatam’la anılan Erçel, bu iddiaları net bir dille yalanlamamış,'Çok yeni, üzerine konuşulacak bir durum yok. Herkes biraz beklesin' açıklamasıyla yeni bir tanışma sürecinde olduğunu kabul etmişti.

2026’ya girerken yılbaşını ablası Gamze Erçel ve yakın arkadaşlarıyla geçiren oyuncu, bu özel geceden sadece abonelerine özel bir paylaşım yaptı.

Masa altına girerek üzüm yediği kareyi paylaşan Erçel, fotoğrafın altına da "Üzüm yemediğimi düşünmeniz beni üzer" notunu düştü.

Ancak bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılınca ortalık karıştı. Bazı kullanıcılar 'Daha ne diliyorsun?', 'Her şeyin var' derken kimi kullanıcılar da güzel oyuncuyu savunarak, “Gülen kadın görmeye tahammülleri yok o zaman daha çok gülümsüyor daha çok üzüm yiyoruz 🫠” yorumlarıyla linççilere karşılık verdi.

