Abonelere Özel Paylaştı: Hande Erçel 2026’ya Girerken Yaptığı Ritüelle Sosyal Medyayı Karıştırdı
Attığı her adımla gündem olmayı başaran Hande Erçel, 2026’ya da olaylı bir giriş yaptı. Güzel oyuncu yeni yılı kardeşi Gamze Erçel ve arkadaşlarıyla karşılarken, üzüm yeme ritüelini bu yıl da devam ettirdi. Masanın altına geçip 12 üzüm yediği anları sosyal medyada abonelerine özel paylaştı. Yorumlar da gecikmedi.
Tartışmalı oyunculuğu, reklam anlaşmaları ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren Hakan Sabancı ilişkisini geçtiğimiz yaz noktalamıştı.
Masa altına girerek üzüm yediği kareyi paylaşan Erçel, fotoğrafın altına da "Üzüm yemediğimi düşünmeniz beni üzer" notunu düştü.
