Sevgili Boğa, bugün biraz iniş çıkışlı bir gün geçirebilirsin. Çünkü duygusal bir labirentin içerisine girebilirsin. Partnerinin ilgisiz davranışları ya da beklentilerini karşılamadaki başarısızlığı, kalbini biraz burkabilir. Bu dönemde, ilişkini dengede tutmak ve beklentilerini net bir şekilde ifade etmek, kırıklıklarını onarmak için iyi bir yol olabilir...

Eğer henüz bekarsan, eski bir aşkının birdenbire yeniden hayatına girmesiyle şaşkına dönebilirsin. Ancak geçmişin o tatlı cazibesine kapılmadan önce bir adım geri atıp durumu değerlendirmende fayda var. Gerçekten ona dönüp dönmek istediğine emin misin? Bu kararı verirken acele etme, çünkü bu, hayatının önemli bir dönüm noktası olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…