Sadettin Saran'ın Assos'taki Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran’ın Çanakkale’deki villasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aramada alüminyum folyoya sarılı maddede THC pozitif çıkması üzerine çiftlik çalışanı Hasan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul’da ifade vermesi beklenen Hasan D. ile ilgili süreç sürerken, Saran ise ele geçirilen maddenin uyuşturucu olmadığını savunarak, Assos’taki evinde sinekleri uzaklaştırmak için lavanta, kahve ve adaçayı yakıldığını, kalıntıların bundan kaynaklandığını söyledi.
Assos'taki evinde arama yapılmış ve alüminyum folyoda esrar tespit edilmişti.
Saran, ifadesinde "sinekleri uzaklaştırmak için lavanta" demişti.
Çiftlik çalışanı olduğu söylenen Hasan D. gözaltına alındı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
