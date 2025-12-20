Sadettin Saran'ın Assos'taki Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı

Assos’taki konutunda ele geçirilen maddelerle ilgili savcılığa açıklama yapan Sadettin Saran, söz konusu bulguların uyuşturucu ile bağlantılı olmadığını savundu. Saran, ifadesinde şunları söyledi:

' Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır. bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir.'