onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sadettin Saran'ın Assos'taki Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı

Sadettin Saran'ın Assos'taki Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 00:28

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran’ın Çanakkale’deki villasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aramada alüminyum folyoya sarılı maddede THC pozitif çıkması üzerine çiftlik çalışanı Hasan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul’da ifade vermesi beklenen Hasan D. ile ilgili süreç sürerken, Saran ise ele geçirilen maddenin uyuşturucu olmadığını savunarak, Assos’taki evinde sinekleri uzaklaştırmak için lavanta, kahve ve adaçayı yakıldığını, kalıntıların bundan kaynaklandığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Assos'taki evinde arama yapılmış ve alüminyum folyoda esrar tespit edilmişti.

Assos'taki evinde arama yapılmış ve alüminyum folyoda esrar tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, alınan hâkimlik kararları doğrultusunda Sadettin Saran’a ait Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kuruoba Köyü’ndeki konutta arama gerçekleştirildi.

Aramada doğrudan bir suç unsuruna rastlanmazken, evin veranda bölümündeki şöminenin sol tarafında, içinde yeşil bitki kalıntıları bulunan buruşturulmuş bir alüminyum folyo tespit edildi. Narkotik test kitiyle yapılan incelemede söz konusu maddenin THC (esrar) açısından pozitif sonuç verdiği kaydedildi. Ayrıca veranda duvarında bulunan kulplu bakır bir bardak içerisinde yanmış alüminyum folyo kalıntıları saptandı; bu bardakta yapılan testte de THC izlerine rastlandı. Zemin kattaki mutfakta bulunan iki kullanılmış bardak ile bahçede bostan olarak kullanılan alandan alınan iki toprak numunesi, kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Saran, ifadesinde "sinekleri uzaklaştırmak için lavanta" demişti.

Saran, ifadesinde "sinekleri uzaklaştırmak için lavanta" demişti.

Assos’taki konutunda ele geçirilen maddelerle ilgili savcılığa açıklama yapan Sadettin Saran, söz konusu bulguların uyuşturucu ile bağlantılı olmadığını savundu. Saran, ifadesinde şunları söyledi:

' Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır. bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir.'

Çiftlik çalışanı olduğu söylenen Hasan D. gözaltına alındı.

Çiftlik çalışanı olduğu söylenen Hasan D. gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran’ın Çanakkale’de bulunan villasındaki aramada, alüminyum folyoya sarılı maddede THC tespit edilmesi üzerine çiftlik çalışanı Hasan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hasan D.’nin ifadesinin İstanbul’da alınacağı öğrenildi. Saran ise bulunan maddelerle ilgili olarak, 'Assos’taki evimde hizmetçi, sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yakmış. Ele geçen maddeler kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın