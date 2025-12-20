onedio
Fenerbahçe, Sadettin Saran Hakkında Yapılan Haberlerle İlgili İşlem Başlatacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 18:48

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Yaklaşık üç saat süren sorgulamanın ardından işlemleri tamamlanan Saran, inceleme yapılması amacıyla saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yaklaşık 45 dakika süren işlemlerden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Akşam saatlerinde savcılığın kararını açıklamasıyla birlikte Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Saran, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Saran'ın evinde arama yapılmış, transfer görüşmesini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.

Transfer görüşmeleri nedeniyle yurt dışında bulunan Sadettin Saran’ın evinde dün gece arama yapıldı. Gece saatlerinde İstanbul’a dönen Saran, sabah savcılığa ifade vermek üzere adliyeye gitti.

İfadesi ve Adli Tıp’taki işlemleri uzun süren Saran, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Fenerbahçe, Saran'ın serbest kalmasının ardından sert bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

'Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
