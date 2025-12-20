Fenerbahçe, Sadettin Saran Hakkında Yapılan Haberlerle İlgili İşlem Başlatacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Yaklaşık üç saat süren sorgulamanın ardından işlemleri tamamlanan Saran, inceleme yapılması amacıyla saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yaklaşık 45 dakika süren işlemlerden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Akşam saatlerinde savcılığın kararını açıklamasıyla birlikte Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Saran, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saran'ın evinde arama yapılmış, transfer görüşmesini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, Saran'ın serbest kalmasının ardından sert bir açıklama yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın