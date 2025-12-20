Tarih Vererek Uyarmıştı! X’te Bir Astrolog Sadettin Saran Sürecini Önceden Bildi

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Yaklaşık iki saat süren ifade işleminin ardından kan, saç ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemler sonrası tekrar adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' yer aldı. Başsavcılık kaynakları, sürecin devam ettiğini bildirdi. Saran’ın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.