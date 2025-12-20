onedio
Tarih Vererek Uyarmıştı! X’te Bir Astrolog Sadettin Saran Sürecini Önceden Bildi

Gökçe Cici
20.12.2025 - 17:10

X’te yapılan eski tarihli astrolog paylaşımı, son gelişmelerle birlikte yeniden dolaşıma girdi. Paylaşımda Sadettin Saran hakkında tarih verilerek dikkat çeken uyarılar yer alıyordu. Yaşanan adli süreç sonrası kullanıcılar, söz konusu yorumları yeniden paylaşmaya başladı.

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı, adli süreç başladı

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Yaklaşık iki saat süren ifade işleminin ardından kan, saç ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemler sonrası tekrar adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' yer aldı. Başsavcılık kaynakları, sürecin devam ettiğini bildirdi. Saran’ın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Astrolog, Sadettin Saran için gün vererek sert etkilerden söz etmişti

twitter.com

X’te paylaşılan astrolog yorumunda, Sadettin Saran’ın haritasına dair dikkat çekici ifadeler yer aldı. Paylaşımda kullanılan sözler şöyleydi:

'Gelelim Fenerbahçe’ye,

Onun haritasında da sert etkiler mevcut.

İtibar kaybı, belki bir tür soruşturma, ya da gündeme gelme gibi konuları içerebilir.

Haritası sert etki alıyor.

20 Aralık Yay burcundaki yeni ay, Sadettin Saran’ı vurabilir.'

Yorumda doğrudan tarih verilmesi ve olası başlıkların sıralanması, paylaşımın sonradan yeniden gündeme gelmesinin temel nedeni oldu.

Gökçe Cici
