Çinliler Neden Cüzdanlarında Alüminyum Folyo Taşır?

Alüminyum folyo doğrudan kartların üzerine temas edecek şekilde yerleştirildiğinde çizilmelere yol açabiliyor. O nedenle kart bölmesinin arkasına yerleştirilen ince tabaka daha güvenli kabul ediliyor. Fazla katman kullanmak cüzdanın formunu bozabiliyor ve kartların rahat çıkarılmasını zorlaştırıyor.

Temel güvenlik alışkanlıkları da ihmal edilmemeli. Kart hareketlerini düzenli kontrol etmek, kullanılmayan kartları taşımamak ve temassız ödeme limitlerini sınırlamak çok daha etkili önlemler arasında yer alıyor.