Çinliler Neden Cüzdanlarında Alüminyum Folyo Taşır?
Cüzdanlar gün içinde her yere giriyor. Kalabalık toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kafeler. İçinde yalnızca nakit değil, kartlar ve kişisel bilgiler de taşınıyor. Çin’de son yıllarda ilginç sayılabilecek bir alışkanlık dikkat çekiyor. Pek çok kişi cüzdanının içine ince bir alüminyum folyo yerleştiriyor. İlk bakışta internet efsanesi gibi duran yöntem, sanılandan daha derin nedenlere dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alüminyum folyo alışkanlığının çıkış noktası teknolojiyle ilgili
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Folyo sadece kart korumuyor, psikolojik rahatlama da sağlıyor
Folyo kullananlar için dikkat edilmesi gereken noktalar var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın