Çinliler Neden Cüzdanlarında Alüminyum Folyo Taşır?

Gökçe Cici
20.12.2025 - 13:28

Cüzdanlar gün içinde her yere giriyor. Kalabalık toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kafeler. İçinde yalnızca nakit değil, kartlar ve kişisel bilgiler de taşınıyor. Çin’de son yıllarda ilginç sayılabilecek bir alışkanlık dikkat çekiyor. Pek çok kişi cüzdanının içine ince bir alüminyum folyo yerleştiriyor. İlk bakışta internet efsanesi gibi duran yöntem, sanılandan daha derin nedenlere dayanıyor.

Alüminyum folyo alışkanlığının çıkış noktası teknolojiyle ilgili

Çin’de temassız ödeme sistemleri günlük hayatın merkezinde yer alıyor. Toplu taşıma, market alışverişi, hatta sokak satıcıları bile kart ya da telefonla ödeme kabul ediyor. Hal böyle olunca RFID tabanlı kartların güvenliği daha fazla sorgulanmaya başlandı. Kart okuyucuya sahip kötü niyetli kişilerin, kalabalık alanlarda temassız veri çekebileceği endişesi yaygınlaştı.

Alüminyum folyo, radyo dalgalarını zayıflatabilen metal yapıya sahip. Cüzdan içine yerleştirilen ince katman, temassız sinyallerin geçişini zorlaştırabiliyor. Tam koruma sağlamasa da RFID korumalı cüzdanların mantığıyla aynı noktada duruyor. Evde bulunan basit mutfak malzemesiyle ek güvenlik hissi oluşturuluyor.

Folyo sadece kart korumuyor, psikolojik rahatlama da sağlıyor

Cüzdanın düzenli tutulması, içinin gereksiz kağıtlarla doldurulmaması, paranın akışını koruduğuna inanılan davranışlar arasında yer alıyor. Alüminyum folyo da zamanla bu sembolik alışkanlıkların parçası haline gelmiş durumda.

Bazı ailelerde folyonun 'parayı kaçırmadığına' inanılıyor. Negatif enerji, nazar ya da maddi talihsizlik gibi soyut kavramlara karşı koruyucu katman olarak görülüyor. Bilimsel karşılığı tartışmalı olsa da psikolojik etkisi güçlü. Cüzdanını her açtığında kontrol hissi yaşayan kişiler, harcamalara daha dikkatli yaklaşıyor.

Psikoloji alanında çalışan bazı uzmanlar, küçük ritüellerin finansal farkındalığı artırabildiğini vurguluyor.

Folyo kullananlar için dikkat edilmesi gereken noktalar var

Alüminyum folyo doğrudan kartların üzerine temas edecek şekilde yerleştirildiğinde çizilmelere yol açabiliyor. O nedenle kart bölmesinin arkasına yerleştirilen ince tabaka daha güvenli kabul ediliyor. Fazla katman kullanmak cüzdanın formunu bozabiliyor ve kartların rahat çıkarılmasını zorlaştırıyor.

Temel güvenlik alışkanlıkları da ihmal edilmemeli. Kart hareketlerini düzenli kontrol etmek, kullanılmayan kartları taşımamak ve temassız ödeme limitlerini sınırlamak çok daha etkili önlemler arasında yer alıyor.

