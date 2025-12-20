İtalyanlar Sıraya Giriyor: Türk Cam Eşyaları Gözde Oldu! Vazgeçemiyorlar

Türkiye İstatistik Kurumunun Özel Ticaret Sistemi verileri, cam ve cam eşya ticaretinde dikkat çekici tabloya işaret ediyor. 2020-2024 döneminde toplam ihracat 7,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat tutarı ise 5,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rakamlar, söz konusu ürün grubunda 1,4 milyar doları aşan dış ticaret fazlasını ortaya koyuyor.

2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen dış satım 1,3 milyar dolar olurken ithalat 1,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı zaman diliminde Türkiye, 166 milyon dolarlık fazla verdi.