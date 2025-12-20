onedio
İtalyanlar Sıraya Giriyor: Türk Cam Eşyaları Gözde Oldu! Vazgeçemiyorlar

İtalyanlar Sıraya Giriyor: Türk Cam Eşyaları Gözde Oldu! Vazgeçemiyorlar

20.12.2025 - 12:43

Türk cam ve cam eşya sektörü, küresel pazarda güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Özellikle Avrupa pazarında dikkat çeken Türkiye, son yıllarda ihracatta istikrarlı tablo çiziyor. Veriler, İtalya ile kurulan ticari bağın kalıcılığını açık şekilde ortaya koyuyor. 2020-2024 dönemini kapsayan süreçte İtalya, Türk cam ürünlerinin en büyük alıcısı oldu.

Kaynak:AA

Küresel cam pazarı büyürken Türkiye konumunu korudu

Anadolu Ajansı muhabirinin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kolay İhracat Platformu’ndaki 'Sektör Analizi' verilerinden yaptığı derlemeye göre küresel cam ve cam ürünleri pazarı geçen yıl yüzde 6 oranında büyüyerek 230 milyar dolara ulaştı. Mevcut projeksiyonlar, sektörün 2028 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında artışla 283,7 milyar doları aşan hacme ulaşacağını ortaya koyuyor.

Türkiye cephesinde tablo dengeli ilerliyor. Cam sektörünün büyüklüğü 2023 itibarıyla yaklaşık 6,3 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Önümüzdeki dönemde dolar bazlı hacmin korunması öngörülüyor. Düz camdan mimari camlara, ev ve sofra ürünlerinden süs eşyalarına uzanan geniş ürün yelpazesi, Türk cam sanayisini ihracat açısından önemli aktörler arasına taşıyor.

Son 5 yılda 1,4 milyar doları aşan dış ticaret fazlası sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun Özel Ticaret Sistemi verileri, cam ve cam eşya ticaretinde dikkat çekici tabloya işaret ediyor. 2020-2024 döneminde toplam ihracat 7,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat tutarı ise 5,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rakamlar, söz konusu ürün grubunda 1,4 milyar doları aşan dış ticaret fazlasını ortaya koyuyor.

2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen dış satım 1,3 milyar dolar olurken ithalat 1,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı zaman diliminde Türkiye, 166 milyon dolarlık fazla verdi.

İtalya zirvede kalırken rakamlar ticaret dengesini net şekilde ortaya koydu

Türkiye İstatistik Kurumunun Özel Ticaret Sistemi verilerine göre söz konusu dönemde ihracat toplamı 7 milyar 178 milyon 565 bin 539 dolar, ithalat toplamı ise 5 milyar 742 milyon 516 bin 215 dolar seviyesinde gerçekleşti.

  • 2020: İhracat 1 milyar 55 milyon 946 bin 99 dolar, ithalat 768 milyon 22 bin 28 dolar

  • 2021: İhracat 1 milyar 340 milyon 986 bin 233 dolar, ithalat 1 milyar 36 milyon 244 bin 245 dolar

  • 2022: İhracat 1 milyar 601 milyon 50 bin 85 dolar, ithalat 1 milyar 279 milyon 7 bin 967 dolar

  • 2023: İhracat 1 milyar 627 milyon 204 bin 198 dolar, ithalat 1 milyar 431 milyon 88 bin 458 dolar

  • 2024: İhracat 1 milyar 553 milyon 378 bin 924 dolar, ithalat 1 milyar 228 milyon 153 bin 517 dolar

