onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ormanda Temizlik Yaparken Servet Değerinde Bitkiyle Karşılaştılar

Ormanda Temizlik Yaparken Servet Değerinde Bitkiyle Karşılaştılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 15:37

Şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe yaşamayı tercih eden çift, beklemedikleri bir keşifle karşılaştı. Temizlik sırasında fark edilen sarmaşıklar, kısa sürede büyük bir değerin habercisi oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişiye ulaştı. O anlar 'altın madeni' benzetmesiyle anlatıldı. Hikaye ise para yerine takas tercih edilmesiyle bambaşka bir yere evrildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arazi temizliği sırasında karşılarına vanilya cenneti çıktı

Arazi temizliği sırasında karşılarına vanilya cenneti çıktı

Hawaii Big Island’da, elektrik ve altyapı bağlantısı olmadan yaşayan çift, yeni satın aldıkları ormanlık alanda ot temizliği yaparken uzun sarmaşıklarla kaplı geniş bir bölge fark etti. Yakından bakıldığında karşılarında sıradan otlar değil, olgun vanilya bitkileri vardı. Piyasa değerine bakıldığında her sarmaşık yaklaşık 50 dolar ediyordu.

TikTok’ta Off Grid Baddie adıyla paylaşım yapan kullanıcı, videonun başında heyecanını gizlemedi. 'Altın madenine rastladık' sözleri kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, neredeyse kamyon dolduracak kadar yoğun vanilya bitkisi yer alıyordu. Takipçiler satış yapılmasını önerse de çiftin aklında farklı bir plan vardı.

Parayla satmak yerine takas yolunu seçtiler

Parayla satmak yerine takas yolunu seçtiler

Vanilyadan gelir elde etmek yerine sosyal medyada ilan açıldı. Amaç, bitkileri farklı türlerle değiştirmekti. Kısa süre sonra yanıt geldi. Egzotik bitkilerle dolu, koi havuzunun bulunduğu etkileyici mülke davet edildiler. Karşılıklı görüşme sonrası anlaşma sağlandı.

Vanilyalar kamyon kasasına dolduruldu. Karşılığında üç adet bahçe arabasını dolduracak kadar bitki alındı. Zingiber zerumbet gibi nadir türler de takas listesinde yer aldı. Paylaşılan açıklamada, 'Para yerine bitki, hikaye ve enerji alışverişi yapmanın büyülü tarafı var' ifadeleri kullanıldı.

Off-grid yaşam tarzı, kira ve fatura ödemeleri olmadan sürdürülen sade hayat anlamına geliyor

Off-grid yaşam tarzı, kira ve fatura ödemeleri olmadan sürdürülen sade hayat anlamına geliyor

Çift, fırtına ve aşırı hava koşullarında daha güvende hissettiklerini vurguluyor. Doğaya daha az atık bırakıldığını, yenilenebilir kaynaklara dayalı sistemlerin tercih edildiğini söylüyorlar.

Minimal yaşam anlayışı, yalnızca bütçeyi değil zihinsel yükü de hafifletiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın