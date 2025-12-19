Ormanda Temizlik Yaparken Servet Değerinde Bitkiyle Karşılaştılar

Hawaii Big Island’da, elektrik ve altyapı bağlantısı olmadan yaşayan çift, yeni satın aldıkları ormanlık alanda ot temizliği yaparken uzun sarmaşıklarla kaplı geniş bir bölge fark etti. Yakından bakıldığında karşılarında sıradan otlar değil, olgun vanilya bitkileri vardı. Piyasa değerine bakıldığında her sarmaşık yaklaşık 50 dolar ediyordu.

TikTok’ta Off Grid Baddie adıyla paylaşım yapan kullanıcı, videonun başında heyecanını gizlemedi. 'Altın madenine rastladık' sözleri kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, neredeyse kamyon dolduracak kadar yoğun vanilya bitkisi yer alıyordu. Takipçiler satış yapılmasını önerse de çiftin aklında farklı bir plan vardı.