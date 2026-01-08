onedio
Karagöz Oyunu’nda Hacivat “İki Gözüm Merhaba” Deyince Karagöz Ne Söyler?

08.01.2026 - 22:27

8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz ve Hacivat’a dair yöneltilen soru dikkat çekti. Karagöz’ün, Hacivat’ın selamına verdiği klasik karşılık izleyiciler tarafından merak edildi.

Karagöz oyunu karakterlerinden Hacivat, Karagöz’ü “İki gözüm merhaba” şeklinde selamladığında, Karagöz genellikle hangisini söyler ve ardından Hacivat’a vurur?

  • A) Naber közde kavrulmuş mısır koçanı!

  • B) Selam tez haşlanmış ayva hoşafı!

  • C) Nasılsın taze demlenmiş çay yaprağı!

  • D) Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı!

Doğru Cevap: D) Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
