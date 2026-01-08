Karagöz Oyunu’nda Hacivat “İki Gözüm Merhaba” Deyince Karagöz Ne Söyler?
8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz ve Hacivat’a dair yöneltilen soru dikkat çekti. Karagöz’ün, Hacivat’ın selamına verdiği klasik karşılık izleyiciler tarafından merak edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karagöz oyunu karakterlerinden Hacivat, Karagöz’ü “İki gözüm merhaba” şeklinde selamladığında, Karagöz genellikle hangisini söyler ve ardından Hacivat’a vurur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın