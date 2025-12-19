Psikolojiye Göre Tırnak Yemek Ne Anlama Geliyor?
Tırnak yeme davranışı çoğu zaman basit alışkanlık gibi görülüyor. Oysa psikoloji dünyasında ciddi şekilde ele alınıyor. Antik Yunan filozoflarından günümüz araştırmalarına kadar uzanan uzun geçmiş söz konusu. Modern çalışmalara göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20’si düzenli şekilde tırnak yiyor. Psikologlar hala aynı sorunun peşinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tırnak yeme davranışı sandığımızdan çok daha yaygın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Freud haklı değildi, yeni teori duygusal dengeye işaret ediyor
Araştırmalar, beden odaklı tekrarlayıcı davranışlara sahip kişilerde mükemmeliyetçilik eğiliminin sık görüldüğünü ortaya koyuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın