Psikolojiye Göre Tırnak Yemek Ne Anlama Geliyor?

Psikolojide onikofaji olarak adlandırılan tırnak yeme, milyonlarca insanın hayatında yer alıyor. Küçük ölçekli araştırmalar yetişkinlerin yaklaşık beşte birinin düzenli şekilde tırnak yediğini gösteriyor. Antik Yunan filozofu Cleanthes’in dahi tırnak yeme alışkanlığı yaşadığı aktarılıyor. Yani konu modern çağla sınırlı değil.

Amerikalı psikolog Fred Penzel, tırnak yeme, saç yolma ve benzeri davranışlar üzerine çalışan önemli isimlerden. Penzel’e göre 'Herkes az ya da çok koparır ve ısırır. Zarar verme noktasına gelindiğinde, artık gündelik davranıştan söz edilemez.' Penzel, zarar boyutuna ulaşan vakaların az sayıda olmasına rağmen şaşırtıcı derecede yaygın olduğunu vurguluyor.